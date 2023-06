Serían bienvenidos aquellos que fueran poseedores de una «fuerza moral» que los capacitase para comprender y transmitir a los españoles que una división tan arraigada como es la que se califica de «derechas o izquierdas» en España adquiere unas características especiales que han perjudicado nuestra convivencia.

Tuvimos la desgracia de vivir una «guerra civil» en la que nos saturamos totalmente de negativismos intolerables y no se debe olvidar que los crímenes y conductas absurdas, afloraron en ambas tendencias, no sólo hubo crímenes, también silencio ante abusos e injusticias y es que toda sociedad puede ser víctima de la cobardía, de un mimetismo y también de un famnatismo que surge cuando nuestro mundo particular está en peligro.

Tuve la suerte de no experimentar el dolor de la persecución hacia ningún ser querido y comprendo que los que lo padecieron en sus propias carnes, les resulte difícil, casi imposible, olvidar y perdonar.

Actualmente tenemos necesidad de políticos sensatos que tuvieran como primer deseo, borrar a esas dos Españas que todavía exiten, ya que todo puede ser comprensible y perdonable, porque la debilidad humana, la de todos, es grande.

Pensemos también que víctimas y verdugos ya no existen y que sólo su recuerdo tiene que servirnos para que lo que ocurrió no se repita nunca jamás.

Necesitamos a los políticos que sepan desprenderse y desprendernos de una vez por todas de este mal bagaje que llevamos todos en la mochila, y que los símbolos de unión y paz que unen a un pueblo sean patrimonio de todos, sin identificarse con nadie ni con ninguno.

Necesitamos políticos que al gobernar, además de desarrollar sus propias ideas, algo justo y democrático, sepan que existen otros españoles que no las comparten y es conveniente también pensar en ellos, para que no se sientan incómodos en su propio país. En la Transición española se consiguió mucho. Tal vez se debería tomar ejemplo de aquella época. En el término medio está la virtud.