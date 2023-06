Ya era hora de que alguien con autoridad política y moral, pusiese los puntos sobre las íes de la sarta de mentiras, injurias, inventos, patrañas y demás que la derecha de este país ha dicho para desprestigiar a la izquierda a través del terrorismo.

Llama la atención que ha sido el expresidente Zapatero el que ha dado la cara por la mayoría de ciudadanos y el PSOE, para aclarar que ETA terminó hace años.

Lo que no puede consentir la derecha de este país es que no han sido ellos los que consiguieron La Paz. Mientras no tengamos un partido conservador y no de derechas y de ultra derechas, será difícil intentar comprender algunos de los hechos mas importantes de la historia contemporánea, el porque de no conseguir la democracia, hasta la muerte del dictador.

Los demócratas no podemos consentir que la derecha y la ultra derecha consigan el gobierno de este país el 23J.