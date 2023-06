No sé si a alguien importa pero me siento obligada a poner algo en papel. Soy extranjera, pura guiri, mis abuelos vinieron a Mallorca en el año 50 y toda mi vida me he sentido aquí como en casa. Tuve el privilegio de crecer en París, Londres y Nueva York. Vinimos a vivir aquí en 2004 y tenemos 3 hijos nacidos en Mallorca. Los tres fueron a la guardería y cursaron los estudios de Infantil en Sóller, donde tuvieron la suerte de tener a profesoras como María y Cati, enseñándoles en mallorquín. Después de mirar muchas opciones elegimos el colegio concertado Aixa Llaüt para terminar Primaria, la ESO y Bachillerato. Antes de nada aclaro que no somos católicos y fuimos de las primeras familias «extranjeras» que matricularon a su hijo en este colegio.

Algún comentario que me llegó fue: «vais a crear hijos que no saben interactuar con el sexo opuesto». A mí no me molesta la educación diferenciada, yo misma he ido a un colegio de solo chicas en Londres y en Nueva York, uno privado y uno público, pero entiendo que haya gente que prefiera el modelo mixto. Otro comentario fue: «es un colegio del Opus Dei y tus hijos serán adoctrinados». El colegio siempre nos ha respetado, incluso cuando nuestros hijos fueron los únicos que no hicieron la Primera Comunión. La educación es precisamente esto: escuchar y debatir con otras personas que tienen puntos de vista diferentes. Creo que hasta en diez ocasiones el Gobierno balear ha tratado de quitarle el apoyo financiero como colegio concertado. Y diez veces el Tribunal Supremo ha dado la razón al colegio alegando que todos los padres pagan sus impuestos como cualquier ciudadano de Mallorca. Y ahora que el gobierno de Francina Armengol lo intentó de nuevo he decidido que ya era hora de decir algo. Mis hijos han sido educados en Aixa Llaüt con un nivel de excelencia impresionante, por profesores buenísimos que demuestran a los niños la ilusión por aprender, acompañados por otros niños que van a ser sus amigos para siempre. Como escuela concertada, es obvio que quieren brindar a las familias de cualquier nivel económico la oportunidad de lograr para sus hijos este nivel de educación. En un mundo tan dividido por la política y por agrios debates en las redes sociales, ¿no podrían dejar de usar nuestro colegio como una herramienta política y que pueda cumplir su función educativa en paz? Nuestros niños son el futuro y creo que para todos los padres su educación es lo más importante. Pueden haber padres conservadores, liberales, mayores, jóvenes, religiosos, ateos, divorciados, homosexuales, tradicionales, pero todos amar a sus hijos y querer que sean amados, respetados y poder recibir la mejor educación. ¿No debería ser la educación un simple derecho humano alejado de batallas políticas?