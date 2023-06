Quina llàstima que una ciutat amb una badia i una catedral tan formoses hagi de suportar encara el mamotreto de GESA i l’espina formigonada congrets. Llàstima també que en 70 anys encara no hàgim sabut muntar un formós tramvia turístic que voltés la badia fins a Magaluf i que, com per Lisboa, pugés també pel Terreno i per Bellver. La idea del PSOE d’ajuntar- ho amb les barriades tampoc és bona. No seria ni pels turistes ni per la gent i aquesta se pot comunicar igual amb bons busos sense aixecar tanta polseguera. Turistes i residents ens mereixem bones comunicacions amb l’aeroport i no sembla que els guanyadors de les darreres eleccions pensin igual. Només estan per a segons quina gent i pel model de paga beneit (imposts i serveis. Paga doble. Transport, Sanitat, Educació etc. ) i això és pijisme, classisme o barra orba. Li posin el nom que vulguin que noltros ja l’hem batiat. Un tramvia que se diu Per a tu no vull. Fotut i banyut. I bonyarrut.