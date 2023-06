Avui és dia 29 de maig per a mi un dia trist. Més que mai necessit la poesia i la música dolça per recuperar-me del resultat d’unes eleccions decebedores i preocupants per la falta de participació. Què li passa a aquest vell continent europeu, bressol de les conquestes dels drets humans que costaren tants sacrificis i vides per a què una majoria confiï amb tanta lleugeresa i poc seny en autèntics venedors de pocions màgiques i populistes que es trobaven a les places de les Viles de l’època Medieval? Aleshores el poble no tenia accés a la informació ni a la cultura, era illetrat i bo de manipular. Avui sembla que no ha passat el temps i que aquesta massa que decideix per on ha d’inclinar-se la balança no és capaç de discernir el que és millor per a la convivència més justa i adient d’una comunitat. Han guanyat l’egoisme, el classisme, la xenofòbia i en definitiva la cobdícia humana en un món desfigurat i mercantil. Pobre Mallorca que un imperialisme foraster vol buidar de la seva identitat. Quina pèrdua de diversitat que ens condueix cap a un món avorrit i uniformitzat. Com va dir en Martin Luther King: «A cada home pertany decidir si caminarà dins la llum de l’altruisme creatiu o dins les tenebres de l’egoisme destructor».