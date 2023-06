Els sers humans al llarg de la nostra evolució com espècie hem après a conviure, a col·laborar i ia dotar-nos de normes que regulen la convivència. Al conjunt de les normes que regulen l’adquisició i la gestió del poder col·lectiu se l’anomena democràcia. Democràcia, en grec, significa govern de la gent, o dels seus representants.

Dos dies abans de les eleccions vaig anar al local d’una associació de persones majors i vaig veure que damunt cada una de les taules de local hi havia sobres. Eren tots de la propaganda d’un mateix partit. Evidentment estaven preparats per tal que els participants els trobassin quan acudissin.

Em va sobtar i em vaig sentir ferit. Vaig sentir vergonya per la falta de respecte cap als majors, que fossin tractats com a imbècils (que vol dir que necessiten un bastó, que no es poden aguantar sense suport). I vergonya per la manca de respecte de les normes del joc democràtic. El joc democràtic es fonamenta en el dret personal i intransferible dels votants a elegir entre els candidats que es presenten en unes condicions d’igualtat. Si totes les paperetes són d’un partit, és una estafa.

Aquest partit va guanyar. No m’estranya. M’estim més votar a un partit que perd, tot respectant als votants, i especialment als de més edat.

No em refio dels que volen guanyar a qualsevol preu.

Una recomanació per a les properes eleccions: Podeu fer propaganda i donar programes. No doneu els sobres amb les paperetes. Els majors sabem trobar-les.