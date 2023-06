Hi ha molta gent encara (i ni haurà sempre) a la que molestes quan vas votar. Que se fotin. Amb la quantitat de morts i sacrificis que ha costat tot, encara que et sembli no serveixi per a res o et desanimin els possibles cans- ditats i les barbaritats que han fet i amollen haurien de votar els lloros i tot. Alguns segur que ho farien millor que molts dels que voten en manada. Cap grup polític farà tot el que ha promès ni tampoc ho farà tot be, però, per malament que ho faci sempre n’encertarà alguna. I poc a poc, si anem vius, anirem progressant. De fet, i pesar de ser tants molts, molts estem millor que fa 200 anys. I si només penses en tu, pot ser també encertes. Els feixistes, nazis i comunistes eren i són molts uns idealistes que volen també un mon millor i no sols per a ells sinó també pels seus. Per una part dels seus. I també voten. Enhorabona idò si has votat amb seny i penses que tot servirà per que millorem. Moltes gràcies. Enhorabona també als guanyadors. Ara toca anar per feina.