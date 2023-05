Som un grup d’alumnes de 3 ESO i estem cursant l’assignatura d’introducció a la filosofia, això ens implica aprendre a pensar amb esperit crític, i això és el que feim, pensar junts, però és suficient? Podem transformar el món sols? Aquesta qüestió ens ha portat a fer-nos una gran pregunta que volem fer a tothom que ens vulgui llegir i escoltar: tenim tots i totes les persones la intenció de solucionar el problema?

Us demanereu… De quin problema parlau? Totes les persones son iguals però quan tenim poder, veiem als altres com a éssers més febles… El gran problema del món és l’abús de poder. En son exemples: humans cap a altres espècies animals, alguns adults que abusen del seu poder amb infants, o amb les persones que tenen al seu càrrec com la gent gran, s’abusa de poder sobre persones que volen millorar la seva situació i acaben sent víctimes de tràfic humà, violència domèstica, abús amb persones sense sostre… Totes aquestes son situacions que ens venen molt grans, som alumnes de tercer d’ESO, però quan ens demanem «què puc fer jo?» Ens adonem que també ens envolten situacions més properes a nosaltres i allò que sí podem veure i solucionar perquè ens toca de prop és per exemple el problema del bullying, és a dir: abús de poder d’una persona o més a una altra persona. Qui pot aturar això? El maltractador no ho farà, qui pot dir prou? Els qui ho veuen, els qui contemplem la situació, i com? Aprenent a no callar. Les venes als ulls son pitjors que qualsevol cop, la primera passa és llevar-te el vel d’ignorància i enfrontar-te a la situació. Som joves però tenim cap per pensar i ulls per veure, per actuar davant aquestes situacions. Noltros també som importants.

Per acabar, aquesta carta va adreçada no només a les persones que pateixen bullying o qualsevol altre tipus d’abús, sinó també a aquelles persones que tenen les venes posades als ulls.