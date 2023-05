He visitat el Parc de Sa Quarantena, a Palma, després d’haver estat tancat al públic durant uns dos mesos per reformes. He quedat molt decebut en comprovar que aquestes reformes han consistit bàsicament a eliminar-ne els bancs i el parc infantil. Se suposa que si es fan obres de reforma en un espai públic, tant més si és en un parc com el de Sa Quarantena, és per millorar-lo, per fer l’estona més agradable als ciutadans que el visitin en cerca d’un espai on poder descansar del tràfec i el soroll de la ciutat i regalar la vista amb la magnífica vegetació que omple el Parc. Què pretenien les ments preclares que van decidir eliminar els bancs i el parc infantil del que potser era el parc més bell de Palma? Que no el visitem? Que no poguem gaudir de les estones de calma i repòs que ens proporcionava seure una estona en un banc? Que passem de llarg? Quina llàstima! Aquesta reforma ha destruït la possibilitat de confort i esbarjo que moltes famílies i ciutadans trobàvem en el Parc de Sa Quarantena. Esper que a l’Ajuntament s’adonin del seu error i tinguin lel valor de rectificar.