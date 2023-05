«Vivo sin vivir en mí», dijo en su entonces de época Santa Teresa. Éxtasis divino que la elevaba sin ser para descender a ella.

Tampoco soy desde que perdí «los papeles». No de enfado sino de no saber dónde «dimonis» está la carpetita morada regalo de farmacia porteadora por Bellver de todos los carnet de ser. Después del bosque dejé de tenerla.

Sin eso también vivo sin vivir en mí aunque consciente de no tener ni poseer santidad alguna. Sin DNI no soy nadie. Sin tarjeta sanitaria puedo llegar a poseer algo más de una aspirina, pero poca cosa más. Sin un seguro privado no se me pone ni una inyección. Si carnet de conducir el coche -quieto, stop,- en el garaje.

A las posibilidades de volver a ser acechan las citas previas, con día y hora, fotografías, documentos que ya no son y reloj en hora.

Ante la dificultad de encajarlo todo, mis sistemas nervioso, renal, cardíaco, visual, respiratorio, digestivo, de movilidad, acústico, olfativo, pulmonar y sobre todo: mental, están alerta y dicen no ante el agobio de tal modernidad -culpable el bichito Covid- de asistencia a la administración que está a las órdenes.

Indocumentada pregunto: ¿qué hacer y por dónde empezar divina Santa Teresa?