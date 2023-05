Quina tristor que la Colònia de Sant Jordi sigui notícia, un any més, pel mateix motiu: EL RENOU. És una pena senyor batle que els esforços i els encerts de l’ajuntament (que són molts) es vegin deslluïts per la seva incapacitat per posar ordre amb un tema tan important pel benestar de les persones.

Una part important de persones que triam la Colònia per passar l’estiu cercant salut i benestar poc a poc anam fugint. On és el problema? Tothom ho sap (vostè també) però li donaré una pista, un dels llocs està ben a prop de casa i l’altre a l’avinguda Primavera, sap que li parl, no? Sr. Rodríguez i equip, si jo fos vostè res m’agradaria mes que em recordessin com l’ajuntament que va treballant per promocionar una Colònia saludable i promotora de salut.