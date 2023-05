L’edifici de l’Institut francès de Barcelona (1972) -de l’arquitecte José Antonio Coderch de Sentmenat- no té porta. La seva inexistència és important. La percepció de la façana sense distraccions és l’objectiu. Es tracta d’una façana que rere una aparent senzilla composició amaga una tensió. Parl d’un enfrontament ocult que serà el que finalment li atorgui la serenitat que ens transmet. Des del Partenó d’Atenes (447 aC) amb les adaptacions visuals del seu frontis explicades al Martienssen -tal com denominàvem els estudiants d’arquitectura al llibre d’aquest autor sobre arquitectura grega- i passant per l’icònic mur cortina del «piu bello» gratacels Seagram (1954) a Nova York -per cert, ambdós edificis sense porta- unes proporcions precises per a la percepció dels humans són les que per qualque motiu inexplicable estimulen la nostra atenció. Record ara aquells dies als quals el filòsof Eugenio Trías amb modesta intuïció s’esforçava en desxifrar-nos-ho a les classes d’estètica de l’Escola d’arquitectura de Barcelona.

Tornant a la façana de l’Institut francès, Coderch l’elaborà en un únic pla on poder dosificar la superfície vidriada i la cega d’obra de manera que aquestes convisquessin en íntima simbiosi. Serà al coronament on se’ns reveli la independència d’ambdós components constructius. Com succeeix amb totes les arts, el profund -l’ocult- se’ns manifesta. En aquesta ocasió a través d’una exacta proporció.