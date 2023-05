En els dies que segueixen la mort de Jesús vèim, en l’Evangeli de Joan, els seus deixebles que es troben a les ribes de la Mar de Galilea, en aquella regió del nord de Palestina que Flavi Josep, sacerdot jueu, descriuria tan bé en la seva Guerra Jueva uns decennis més tard.

Tota l’escena té un aire melancòlic, de colors tènues i esblaimats, de tristesa per la pèrdua del mestre estimat. «Rabí, Rabuni, que t’han fet ? Vas ple de la sang i les nafres de la tortura. Maleïts, maleïts Anàs i Caifàs i Pilat!», podrien haver pensat.

Jesús se’ls presenta aleshores, en un aspecte diferent. Per significar, tal vegada, que la resurrecció és un fet espiritual, no material. Se’ls dóna a conèixer i menja i beu amb ells .Fichte deia que aquest acte, l’Eucaristia, vol dir unir-se a l’Esperit, manifestat en el Crist, que això representa menjar el pa i el vi, la carn i la sang de Jesús, i que aquest és el sentit del cristianisme, i no el d’oferir un sacrifici humà per aplacar la còlera dels déus a causa dels nostres pecats.

Perquè la religió, i la filosofia més alta, pens, és això, viure d’acord amb la raó, la nostra raó superior, i la del món, l’Esperit, de què aquella participa, present dins tots nosaltres però que es mostra i resplendeix epecialment en el savis i els sants, i bé que les vies puguin ser, i són, diferents, en el fons i en el seu nucli sempre és, o hauria d’esser, això.