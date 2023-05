O Cala Milana? Altre propietat que fa de Milana agafant pollets- camins o no hi ha camí públic ni mitjana? La llei es clara, els primers metres de litoral (7?, 15?) són públics i se n’ha de garantir accés. Però la llei no diu per on. Alguns casos com la PJ s’han guanyat encara que ningú visiti tal hortera piscina. Altres s’amaguen i silencien rere doblers. Cala Castell curiosament te solució sense molestar a la propietat, sempre ho diem i ningú ens fa cas. Se pot obrir camí pel litoral. I aquí anem. Se faci d’una vegada un bon camí de Cavalls com el de Menorca que envolti tot el litoral, tot amb una entrada pública per Km o cada dos o tres en trobar- se finques privades grosses o en espais protegits i s’hauria acabat tot trui. Passa que si no ets un poc quixot dinamiter com el protagonista d’una de nostres proto- novel·les ningú te deixons de fer- ho. Ni tan sols se promet, ara que venen eleccions. I és que els residents aquí no contem ni mig vot en paper d’escusat. Difícil? Calculem uns 200 tancaments forts i uns 1.000 de fluixos. En podem fer un bon mapa meiam qui queda amb el cul a l’aire. Millor ho faci el Govern que per això cobra? Riguin. Proposem repte. En vers d’encalçar sefils i pokemons babaus comencin davant la Seu cap a la direcció que vulguin, meiam on primer s’aturen. Si no és a cal Rei serà a cal Jeque.