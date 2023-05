Entenia que quan les notícies publicades tenien un contingut negatiu pel seu autor -per exemple, la detenció per la comissió d’un delicte-, la norma d’estil del seu diari era ometre qualsevol explicitació sobre l’ètnia, la religió, o la nacionalitat del responsable. Per tant, era correcte dir que un home havia estat detingut per robar un banc pistola en mà, però era incorrecte detallar que el detingut era de religió mahometana o anglicana, o de nacionalitat xinesa o marroquina, posem per cas. Es volia evitar així, pel que sembla, la connotació negativa de les persones per circumstàncies que, es creia, no afegien res al fet descrit i que podrien crear actituds socials de rebuig cap a determinats col·lectius.

Aquesta norma hom diria que ha estat seguida amb caràcter general des d’anys enrere, però amb una curiosa i alarmant excepció recurrent. A saber: quan l’afectat per la informació és mallorquí. Sembla que el diari creu que, en aquest supòsit, a saber, la mallorquinitat d’un suspecte o investigat, explicitar-ne l’origen sí que afegeix valor a la informació. Estranya paradoxa. Un cas concret. En efecte, el passat dia 29 de març d’enguany un titular de portada deia: Investigan por blanqueo a un mallorquín de Santa Eugènia...I, a la pàgina 16 s’insistia, en el subtítol i a la informació, amb l’origen mallorquí del detingut. Lamentable. Val a dir que no és la primera vegada que aquesta pejorativa discriminació es materialitza. De ben segur que el seu diari podrà donar alguna explicació al respecte. No voldria pas pensar que tot plegat obeeix a una mena d’autoodi envers la gent de casa nostra, però, cal reiterar-ho, estaria bé una explicació i, també, per descomptat, una rectificació a les futures informacions.