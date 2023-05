Estimada Francina, t’escric unes lletres perque tal vegada no fas ús del tren i, per ventura, com tot politic que es preua tens un criat que et du d’una banda a s’altra amb un cotxe que pagam tots els ciutadans. Bé, tal vegada, desconeixes la degradació que ha patit el tren d’un any ençà. Per a començar, els dos primers trens que devallen a Ciutat el matí, els dos que jo he emprat fins ara, pateixen una massificació fora mida, inhumana i vergonyosa, i no en parlem de la puntualitat, que és un valor inexistent per a l’empresa Serveis Ferroviaris Massificats; pel que a mi respecta, i crec parlar per boca de molts d’usuaris, el viajar en tren s’ha convertit en una petifèria, s’ha passat de viajar com una sardina enllaunada a viatjar com una formiga empotada, patinets i bicicletes per tot arreu, record que una normativa d’aquesta empresa tercermundista deia que només s’admetien quatre bicicletes per vagó. No en parlem dels discapacitats que no es poden moure dins els vagons, com molta gent, que reben colps i colzades per part d’altres persones que no es poden subjectar a cap banda. Que passarà si esdevè una desgracia? M’ho expliqui, sra. Francina, com a presidenta de la Comunitat. Voste que tant «estima» als ciutadans i a la gent, faci qualque cosa per a millorar aquesta situació vergonyosa, humiliant i prou desconsiderada amb molts d’usuaris i es guany el sou, estimada Francina.