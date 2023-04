M’agradaria que la premsa amb les seves informacions m’arribés amb total independència de la publicitat i doncs lluny de les pressions que l’acompanyen així com que tengui la valentia d’ésser aliena als poderosos grups financers i polítics. Sobretot ara en campanya electoral. Avui, als meus ulls, -hi ha excepcions-, al món periodístic imperen la mediocritat, el sensacionalisme, la frivolitat i la submissió. La premsa té un paper fonamental en la informació objectiva del que passa al món proper i llunyà. No és una missió impossible escapar de tiranies financeres i polítiques, això sí, cal la ferma voluntat de la implicació per part dels periodistes d’una reivindicació de premsa independent, objectiva i rigorosa que dignifiqui aquesta professió que ha perdut el prestigi d’un temps. Com diu el famós setmanari francès Le Canard enchaîné: «La llibertat de premsa només es malgasta si no l’empren».