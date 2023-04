La lectura dels diaris en general fa plorar, perquè és la constatació que en la vida sempre guanyen els dolents, almenys a curt termini. Però avui he rigut per les butxaques amb els articles de Maties Vallès sobre la telepredicadora evangelista i el «Sr.Fríjol» i el de «Sturm Daniels», tots dos molt, al meu parer, però que molt bons i divertits.

Facin el favor de felicitar-lo de part meva , mentre esperam la inevitable victòria del PP-VOX i dels telepredicadors d’importació, com a Sudamèrica, amb noms tan «racials» com Yadira, no podria ser Joana ni Maria ni Francisca ni Antònia, havia d’esser Yadira o Vanessa o Samantha o Daisy.

Que Déu ens agafi confessats!