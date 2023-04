Deseo comunicaros que hasta la fecha no he oído en vuestras propuestas dirigiros a las personas con discapacidad, no he oído ningún programa que mejore la accesibilidad de nuestra ciudad que es una de las peores adaptadas.

Os ruego que tengáis en cuenta a estos ciudadanos y ciudadanas para que puedan tener una movilidad segura, para que puedan ser autónomos y no sentirse discriminados.