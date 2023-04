Quién hubiese dicho que esta palabra, apenas hace unas semanas, «subrogación», se pondría tan de moda. Según la RAE «Sustituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa».

No, no se trata de Ana Obregón, sino de la política habitacional que se está gestando en el Parlamento, con el apoyo de los partidos PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.

Tomando como referencia el artículo de opinión de este mismo periódico, es el Estado, o el gobierno/govern quien, a tenor de los artículos 39 y 47 de la Constitución española quienes tienen la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de la vivienda digna y adecuada. Se colige, con el nivel de protección de los arrendatarios que no abonan sus mensualidades que se está gestando, y a punto de dar a luz, que el actual gobierno obliga a los propietarios a «subrogarse» en su deber, el del Estado, y les está obligando a proporcionar la vivienda digna y adecuada a quien no se lo permite cuando no puede hacer frente al pago de la mensualidad. Mientras, el propietario o propietaria, apechuga y pone de su bolsillo el dinero necesario para que su propiedad vuelva al uso que le corresponde, y siempre pendientes de saber qué se encontrará cuando, pasados los años de juicios, pueda volver a acceder a su vivienda.

Por cierto, y dicho sea de paso, quien suscribe necesita que le aclaren la prioridad del artículo 33 de la constitución, garante de la propiedad privada, y situado en la Sección Segunda de la Carta Magna lo que, salvo error por mi parte, le otorga preferencia frente a un mero Principio Rector de la política social y económica, lugar donde se sitúan los artículos 39 y 47. Misma Sección Segunda, y con la misma preferencia que la propiedad privada, nos encontramos con el artículo 35 donde se establece el derecho a «la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia», del que parece se han olvidado.

A mayor protección de determinadas situaciones consideradas de vulnerabilidad, menor oferta de viviendas en alquiler. Bueno no, que parece que a los propietarios se les va a multar o sancionar de tal forma que se les obligue a los arrendadores a ponerlas en el mercado; eso sí, y con razón, a un precio y con unas garantías tales que hará aún más difícil el acceso a la vivienda a ese mismo colectivo al que pretenden proteger

Por favor, que alguien arregle esto.