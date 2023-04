Molts mestres no se poden presentar a oposicions per que havent acabat els cursos FLOK o FOLK (de Català) i encara no tenen els resultats. Fa 30 anys ja era així. I no sols això. Si no tenies els cursos de Reciclatge de Català perdies puntuació, tes companyes de passaven davant (no havien de fer la mili per a fer feina, altre discriminació que mai ningú en parla) i eres carn d’Eivissa i Formentera. No quedava més remei que en sortir del quarter cap a Reciclatge. Si els militars te rentaven el cap amb España, España pel Reciclatge... Catalunya. Així hem sortit. Que no? Ja ens diran quin sentit tenen uns cursos de català a uns mestres catalano- parlants com noltros que ja férem català a EGB i Batxiller i tota la carrera a bon nivell. Si en sabíem més que els docents que ens endossaven! I avui? Si tothom fa l’ensenyament en català quin sentit tenen aquests FLOC, o FOLC pels mallorquins? Per martiritzar i vampiritzar docents (paga beneit) i donar feina a associats de la UIB sense massa Padrino. Així, il·lusos, fan de professors (molts són gent molt vàlida), encara que ja puguin intuir, de rebot, que ningú els ditarà a impartir per la UIB de veritat?