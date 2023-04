Amb el permís d’aquest diari em dirigeixo a les persones que postulen a ser presidenta, consellera, alcaldessa, regidora i als seus homòlegs masculins.

He cregut per molt de temps que la política era important, partint de la base que la persona és un animal polític. Que tot el que diguem és política, si descompten les salutacions, els agraïments i comentaris sobre el temps.

Corren temps complicadets i potser hi ha molta gent que no espera gran cosa de l’espectacle que està per venir. Em refereixo a la campanya publicitària que esteu a punt d’engegar.

Personalment no vos demano que em prometeu noves aules d’interpretació, ni noves instal·lacions. Crec que ja hem sobrepassat l’endeutament recomanat per a qualsevol mare/pare responsable de l’economia familiar. Vull dir que si és veritat que cada nadó deu prop de 50 mil euros... jo vos demano sentit comú.

No aconsegueixo saber qui votaré. Necessito confiar amb persones assossegades, poc reactives, capaces d’arribar a acords, donant exemple de respecte. Sapigueu que nos mirem a través vostre.

Sé que el que vos demano és molt... i ni em veig capaç de fer-ho millor del que voltros ho fareu, ja que representeu el tarannà del nostre poble... pareix que el verb lluitar el tenim molt present, potser massa present... no és tan estrany trobar en guerra els veïnats, els germans i les nacions.

Vull votar el que mostri més cura pel qui té al front, amb ganes de pactar... de treure el millor de l’entorn. Per mi comptarà més la vostra capacitat negociadora, engegant projectes i lleis que governants i oposició es puguen sentir orgullosos; evitant que els comandant de demà no desfessin les lleis i propostes d’avui. Recordeu aquesta consigna: «guanyo si també guanyes».

Quant ho vegi clar vos ho agrairé de tot cor votant.