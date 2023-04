D’un temps ençà he pogut veure i veig a ciutat i en el meu municipi de Marratxí una activitat desenfrenada d’obres, projectes, etc. Llavors se m’ha encès una bombeta i he dit, clar, s’acosten ses eleccions. Davant tal situació, m’he sentit oiat i empegueît de ser un ciutadà d’un país que vol ser europeu i que, la veritat sigui dita, no té ni categoría per ser un país africà. Es posible que els nostres governants, començant pel president del govern i seguint pels batles no tenguin vergonya d’actuar com ho fan? Es a dir, tres anys i pico sense foter-ne ni brot i, ara, de cop i volta, es posen les piles, les ciutats i pobles es troben potes per amunt perque els polítics ho volen arreglar tot abans de les eleccions, sincerament, els polítics en general son un exemple claríssim d’aus oportunistes com les gavines. En el meu municipi, sense anar més enfora, la passada tardor es celebraren unes reunions de caràcter veïnal perquè els ciutadans exposassim les nostres queixes. I aquestes reunions no s’han pogut celebrar acabades les passades eleccions? L’únic que veig aquí és una manca de voluntat i unes ganes de viure del bote per part de la gran majoria de les autoritats i per assagurar-se el poder a les próximes eleccions, què voleu que vos digui, bales i governants, se us veu el «plumero» i anau darrera el poder i la riquessa amb un cinisme i un morro que fa o i vergonya i demostrau un interés i una manca de voluntat que cal demanar-se amb una mà al cor si realment voleu fer al poble. Què voleu que vos digui, no vengueu a cercar el meu vot perquè veig que la política fa oi i m’estic convertint en un apolític. Que Deu vos perdoni si pot.