Siento lo que esta pasando en Mallorca. La isla donde yo nací y que siempre a pesar de que cuando era niña lo pase muy mal por la Guerra Civil, nunca he podido olvidarla.

Escribo esta carta por la vergüenza que estoy pasando al ver que hay tantos amigos, de todas la edades, y familiares que no encuentran ninguna posibilidad de alquilar una casa, ni un piso con un precio adecuado para que puedan independizarse. ¿Por qué dais tanto valor al dinero? ¿Por qué queréis que nuestra isla se vaya a manos de los extranjeros? Ellos nunca sabrán valorar lo que tienen.

Yo quisiera que os dierais cuenta de la equivocación que estáis cometiendo en Palma y en esta Isla. Los que estáis en contra de la regulación del alquiler. No comprendo que la señora Prohens y su partido estén a favor de que no se regularice. La gente vive en coches, ¿qué sale usted ganando con ello? Algo se llevara en la manga, si no, no lo comprendo. Tampoco entiendo por qué el partido Socialista de Madrid no quiera votar a favor. Puede que lo haya entendido mal. Pero deberían de votar a favor, ya que es una pena que no se den cuenta que perderán votos en gran parte España y en Baleares. No solo aquí, la gente vive en sus coches con ese frío que ha hecho. No seamos egoístas, usemos lo que aprendimos cuando éramos niñas. Yo lo he intentado y me ha ido bien. Seamos mas humanos y ayudemos a los menos tienen. Es una pena que no seamos mas solidarios. Si las riquezas las ganamos aprovechándonos de los demás ya no sirven para nada. Debemos ser leales a nuestros principios. Es mi mayor deseo, a mis 91 años.