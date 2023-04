Com a ciutadà de les Illes voldria que les meves paraules servissin com a reflexió-acció general en front dels problemes diaris que patim a la nostra terra, a l’arxipèlag... des de fa massa temps.

Si comparam les Illes amb els continents, convindrem que tenen un major valor ambiental. Límits territorials ben definits, major zona litoral, recursos limitats -tant en territori, com en recursos naturals i socioculturals, inestabilitat geogràfica més elevada, així com socioeconòmica i cultural i, per descomptat, una major fragilitat i vulnerabilitat. Per tot això, les Illes són llocs privilegiats, però en risc, la qual cosa fa que hagin de tenir una gestió més acurada que els territoris continentals: malauradament, però, no es el cas.

Segons afirma Miquel Morey, Catedràtic d’Ecologia de la UIB en una entrevista publicada al Diario de Mallorca (13/1/2000): «Fa molts d’anys que les Illes han sobrepassat la capacitat de càrrega i acollida del nostre territori». I des d’aquesta cita han passat vint-i-tres anys.

Per tot això, quin sentit té ...

No posar límits en general, ja que posant-ne se solucionarien molts dels problemes d’habitatge, saturació poblacional, contaminació, transport i manca d’integració de la població que acollim ?

Fer més propaganda turística per part del Govern Balear i el CIM?

L’excessiva màniga ampla a la presència de més creuers diaris als nostres ports?

La presència de cotxes de lloguer any rere any sense limitar-ne les flotes insulars?

La construcció de més hotels i més carreteres?

Discriminar el funcionariat de la CAIB per raons de llengua: donar exempcions al personal sanitari, la manca d’ús de la llengua per part de la majoria dels nostres governants (que n’haurien de donar exemple) i que els conductors del TIB, EMT i SFM no se’ls hi exigeixi el que indica la llei respecte a la llengua per accedir al seu lloc de feina?

Donar ajudes als hotelers -per canviar els llits- quan ells inverteixen els seus guanys fora de les Illes, i d’Espanya? I com a empresaris no haurien de cuidar la salut dels seus treballadors i donar-los la possibilitat de residir als seus hotels?

Tenir una Conselleria de Turisme quan el nom adient seria Conselleria dels Hotelers?

Que no es limitin les competicions esportives (per carretera, per la Serra) que bloquegen i paralitzen les carreteres de les Illes i especialment Mallorca.

Per tot això, trobo que ja n’hi ha prou i que ja és l’hora d’actuar amb valentia, si o sí. Ja feim molt tard en relació al canvi climàtic i al respecte mediambiental, a l’ús de la llengua, a la preservació dels drets socials, i a tantes altres coses que tants ciutadans com jo hem de patir quotidianament.

Exigeixo responsabilitat i seny.