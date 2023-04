Estem farts. Oiats de manipulacions. Els docents fa més de 20 anys que perdem poder adquisitiu. Avui, després de més de 30 anys de feina cobro manco que quan vaig començar. Si la vida puja un 7.5% i el teu sou sols s’incrementa un 2% és davallada en tota. Si te compensen la pujada del nivell de vida, tampoc és pujada, simplement te conserven sou, que ja estaria be si passés. Aquesta compensació, com amb els pensionistes hauria de ser per llei i amb efectes retroactius. Avui l’únic que ens incrementen és la burro- feina mentre cada vegada hem de suplir més carències familiars i socials. Per que enganen a la opinió pública? Com ens poden respectar si qui ho hauria de fer sen riu de noltros i ens denigra? Vol noms Sr. Director General? El nostre.