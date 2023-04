Magnífic l’article de Maties Vallès, publicat al seu diari dia quatre d’abril, amb el títol de «Sumar es el nuevo Ciudadanos», una agrupació «catch all»,que ho agafa tot, diu ell, o pretén fer-ho, desdibuixant les característiques de l’esquerra sota una cursileria digna de nota: «tendresa», «hermosa Espanya», «yo estoy aquí por mi hija», a l’estil Belén Esteban, i els «tractaments bucodentals» en lloc d’Ucraïna i de la l’inflació, etc, etc.

L’articulista ha vist molt bé, únic en aquest sentit sota el devessall mediàtic d’elogis que ens cau damunt aquest dies, que Sumar dinamita l’esquerra dividint-la, fragmentant-la, i que la duu a la seva destrucció i desaparició. A les eleccions andaluses ja es va veure tot el mal que aquesta divisió del vot fa tant a Sumar com a Podemos, i que els condueix tots dos a la catàstrofe.

Em resulta incomprensible l’actitud d’Esquerra Unida, fent costat a aquesta operació d’anorreament de l’esquerra. L’única explicació que trob, encara que no gens racional, i sobretot, no gens ètica, és l’opció de defensar primer els vots, i després, si de cas els principis. Que s’han cregut les no gens innocents enquestes que donen a Yolanda Díaz com a molt popular, cosa que está per veure, i ni tan sols sospiten que l’objectiu ocult d’aquestes enquestes pot esser precisament dissoldre l’esquerra, fer-la caure, i que el PSOE es vegi obligat a pactar el govern amb Ciutadans i el PP, en una gran coalició a l’alemanya, si és que això és possible a Espanya, o a obrir el pas a un govern PP-Vox.

Ha hagut de venir un home de la dreta intel·ligent, o així m’ho pareix,com el sr. Vallès, per fer veure allò que l’esquerra postcomunista d’Unides Podem (i quina llàstima aquest «post», perquè aquells no eren tan ingenus) es nega a veure. Un desastre!

Felicitats, doncs, senyor Vallès.