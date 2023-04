Vaig veure un dia a la Creu Roja una coa d’inmigrants que demanaven ajuda i vaig escoltar el que demanaven: un demanava per a comprar roba pels seus infants, un altre demanava per a comprar queviures i així tot el temps, només una persona demanava un treball. Sincerament, no valdría la pena, senyor governants, Francina i compañía, que es dugues una bona política cap a la gent necessitada? No és bo i es contraproducent que una part de la població del món visqui d’ajudes i de subvencions, ni tan sols a Espanya, seria bo que es donàs feina a aquestes persones, dins la mesura de les possibilitats de cada comunitat humana, fins i tot seria un bon detall que els politics i els alts carrecs de l’Administració i del Govern es devallasin d’un 10 a un 20 per cent els seus sous i amb aquests doblers es comprassin graneres i pales per a aquesta genteta i, a mes a mes, donarien un bon servei a les ciutats i els pobles, que n’hi ha que semblen sucursals de Son Reus. Sra. Francina, vosté la primera, agafi aquesta alternativa i la posi e prâctica, ja que si voste es considera socialista, això seria un bon detall i una mostra pràctica de la seva ideología, perqué ja n’hi ha prou de tantes paraules, fets, sra. Francina, que ja ho diu el refrany: «obras son amores y no buenas razones», i vosté i el seu partit cobrarien credibilitat, ja que veritablement vostes no n’han fet ni brot per a solventar les desigualtats de la nostra nació. Ho torn a repetir, sra. Francina, faci qualque cosa sobretot perque la dignitat dels col.lectius desamparats no es faci malbé i es trobin mereixedors de les ajudes que reben i li record, sra. Francina: aquell que no vol fer feina, que no mengi i més graneres i manco subvencions.