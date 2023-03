Soy de las que tuve mis reticencias cuando Skakira sacó su canción con Bizarrap, simplemente porque soy muy reacia a abrirme en canal para exponer mis sentimientos en público, pero me di cuenta que estoy haciendo lo mismo que ella, ya llevo 2 cartas (esta es la tercera) soltando en un papel mi rabia e impotencia contra CCOO Baleares, sacando a relucir su hipocresía. Así que, he llegado a la conclusión que cada uno se desahogue como sepa o como pueda (...yo hago música, perdón que te sal-pique).

Hoy me he dado de baja como afiliada al sindicato, después de 22 años, y como escribí en mi primera carta que fue la desencadenante de mi despido, aquellos comienzos fueron buenos tiempos, tanto de buen ambiente entre compañeros como de sindicalistas con mayúscula. Eso fue cambiando con el paso del tiempo, tanto en la sede de Palma de Mallorca como en la oficina de Ibiza, aunque siguió habiendo buenos compañeros, los sindicalistas desaparecieron y surgieron como en las peores empresas: las trepas. En Ibiza como en el resto de territorios dependientes de Palma, ya no había jefes, solo había títeres manejados por la directiva balear del CCOO.

Y dicha Ejecutiva aún sigue en su poltrona, después de tres sentencias que reconocen que fue un fraude los despidos de mis compañeros delegados, así como el mío, y además de ser responsable, el Secretario General de Balears de nombrar a una Secretaria de Finanzas que está acusada de robar dinero del sindicato. Y aquí no ha dimitido nadie.

Lo que pedí en mi segunda carta, aún me duele más que no me lo hayan concedido, y es que ningún responsable tanto de Ibiza como de Palma se disculpase en nombre de mi marido por intentar inculparlo en los despidos y que haya fallecido sin poder disfrutar del desenlace de este tedioso proceso.

Así que como ha dicho Shakira en su canción «ya está, chao», (aunque después hizo otra canción sobre la misma temática) así que nunca se sabe que siga dando la traca a CCOO, aunque no tenga tanta repercusión mi desahogo como el de la cantante.