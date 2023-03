Fa poc s’ha publicat el projecte de l’Ajuntament de Palma de sembrar arbres a llocs públics, entre ells als centres escolar. Els arbres són una font de salut i és saludable sembrar-ne.

Entre el Camí de Sarrià i l’entrada del Poliesportiu que també accedeix a l’escola falta un arbre. Fa molts d’anys varen sembrar tres, dos han sobreviscut i un va morir i no el varen reposar.

El fet és que aquest arbres son robusts, resistents a la sequera (ningú no els rega) i als nins. Des de fa anys quan surten de l’escola els petits s’hi enfilen i si qualcú cau, no es fa mal perquè els troncs han crescut torts i no tenen gaire altura. Són un element enriquidor del joc i del contacte amb la natura.

A veure si serà vera que l’Ajuntament sembrarà l’arbre que falta i amb el temps veure enfilar-se als infants que encara han de néixer.