Hem vist una bona notícia al Diario de Mallorca que diu que Més per Mallorca i Menorca, així com Unides Podem, estan en contra de que s’enviin armes a Ucraïna. Molt bé, si es vol la pau no s’han d’enviar armes per a la guerra. L’ONU l’any 1948 es va crear perquè no hi hagués més guerres i és la primera cosa que s’ha de fer, retirar les armes. Unides Podem ja sabíem que no volia enviar armes, demostrant que té seny i estima la pau, però ara Més ens ha donat una altra alegria en defensar la pau mundial i en contra de les lluites per dominar el món i evitar una guerra nuclear. La hipocresia dels qui diuen que volen la pau a consta de que guanyin els de l’OTAN, em sembla evident, demostren així que no volen realment la pau. La gent vol la pau i això pot donar molts de vots als partits progressistes que la defensin.