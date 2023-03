Cada día hay pacientes que no acuden a las citas con sus médicos de Atención Primaria y Hospitalaria en el IB-Salut, desde donde se informa también que el 78% y el 60%, respectivamente, no avisan de su ausencia. De estos, algunos de los que no avisan demuestran falta de respeto por los demás y terminan pagando justos por pecadores. Además, se trata de un círculo vicioso, pues cuanto más tiempo de espera hay para una consulta más ausencias se producirán, y cuantas más ausencias haya más tiempo tendrán que esperar los pacientes para conseguir citas con sus médicos.

El IB-Salut envía mensajes de recuerdo de las citas que se quedan en eso, pues nos dicen que debemos llamar a un teléfono o acceder a una web «si no podemos acudir», pero sin ninguna consecuencia si no lo hacemos. Le pido al IB-Salut que, entre 72 y 24 horas antes de la hora de la consulta nos envíe un mensaje para que confirmemos la asistencia, con el aviso de que, si no lo hacemos, se nos llamará por teléfono y, si tampoco respondemos, se anulará la cita «para evitar perjuicios a otros pacientes». En el caso del paciente que se presenta a una cita anulada, el personal de IB-Salut sabe dar respuesta satisfactoria, en ocasiones hasta buscarle un hueco, y, si fuera grave, siempre puede enviarlo a Urgencias. Es probable que las comunicaciones actuales puedan reducir estas incidencias, sobre todo las de quienes perdemos la memoria entre tanto lío, a un coste inferior al que supone seguir manteniendo la situación actual.