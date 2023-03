Si la manipulació fos boira alguns anirien xops de rosada. Com s’atreveixen a dir que amb el Gorg Blau al 90% està garantida l’aigua? Si Palma gasta set o vuit vegades més! L’aigua de Palma ve de les fonts, de s’Extremera i de la dessaladora. Mirin si necessiten la del Gorg Blau que a la plena d’agost i amb sequera rabiosa el pantà llueix més de mig- estampeta pels turistes quan fa 30 anys se buidava. No pensen que tot pot motivar més consum d’aigua encara? Ho fan aposta?

El Gorg Blau ara s’ha de consumir o buidar dins s’Extremera. Deixar-lo a la meitat per a pròximes pluges i acabar de buidar- lo pel juliol evitant evaporació. Per que llavors tant de posat i tanta mentida? Per que dir que un hivern amb mitjana de 11. 8 és normal quan és dos graus més respecte dels anys 70. No tenen dades? De que serveix l’AEMET idò? Per manipular com s’ha fet darrerament?

Fantasmes, ignorants, inútils incompetents o mal intencionats? Un poc de tot?