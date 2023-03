Els humans amb recursos som els causants del canvi climàtic. Les emissions de CO₂ per produir energia, per el transport de mercaderies, o els viatges en avió al voltant del planeta són els principals motius. Una empresa elèctrica de renovables, consumir productes locals i de temporada juntament amb evitar l’avió anul·len les emissions. Per què ens fem càrrec, anar a Barcelona d’anada i tornada en avió suposa emissions de CO₂ equivalents a l’absorció anual de cinc arbres; en vaixell seria només de mig arbre. Anar i tornar a París suposa per persona posar anualment vint arbres a depurar aire. Per acabar, l’aventura a Sidney amb el nou vol des de Londres implica deu vegades més: posar dos-cents arbres adults per passatger per recuperar l’equilibri atmosfèric en un any. Aquest simple càlcul l’explic per què ens fem càrrec de les tones de CO₂ que estem emetent els humans.

Vull concloure que les nostres decisions són determinants a l’hora d’accelerar la transició cap a les renovables. Vivim a un món productiu-consumista que suposa anar amb presses, desitjar la immediatesa i una comoditat que justifiquen els comportaments dels col·laboradors del present ecocidi. No reduir la petjada de CO₂ o no compensar-la és sinònim d’irresponsabilitat per no dir de genocidi, d’extermini o com cadascú ho vulgui denominar. L’inici any rere any més prematur de la calor precisa de sembrar arbres, de deixar de consumir sense criteri i de viatjar en avió per tal de posar fi a ses emissions de CO₂ que estan acabant amb tots noltros.