Con mis mayores respetos, quería hacer unas puntualizaciones al artículo del monje monserratino P. Josep Miquel Bausset: Estoy de acuerdo con su artículo, que considero lleno de razón, pero hay un detalle que no menciona y que es muy importante, bajo mi punto de vista. Le explico: aquí no se trata tanto de negar la unidad de la lengua, mal llamada catalana, que sería más propio hablar de un conjunto de lenguas occitanas, con una raíz común, como pretender uniformar la lengua de cada comunidad con el, ahora sí, catalán barceloní, que es lo que no muy cultos políticos pretenden imponer, con evidente desprecio de las formas de hablar de cada región de ese ámbito.

Yo no he visto que haya salido nadie a imponer el modo de hablar de Madrid, con desprecio a las formas de las demás regiones, que, incluso, hablan mejor castellano que el de la Villa y Corte. Ni siquiera Ayuso, con su berlanguiana oficina del español, lo ha hecho. Quede claro, P. Josep Miquel, que el meollo del asunto no es el que Vd. manifiesta en su artículo: el problema está en que tenemos que hablar como dicta el catalanismo y sus patéticos seguidores y eso no hay razón ni imposición que lo resista, eso es pura y dura dictadura lingüística, en pro de una pretendida supremacía de un pensamiento político y de una lengua que ni siquiera en la Catalunya actual es uniforme (P. S.): Vean los estimados lectores el contraste en la pretensión de esos supuestos políticos que sufrimos en que los establecimiento rotulen en «su» catalán y el absoluto mamarracho, que ofende a la vista, de los letreros que, empleando el lenguaje de los Simpson, los badulaques «lucen» en zonas nobles de Ciutat.