Això, no, Sr. Batle. Som veïnat del carrer Blanquerna i com molt de veïns esteim obsevant amb indignació com a la plaça de Santa Pagesa s’està ampliant el saló de Jocs ja existent amb les obres d’un local adjunt que duplica la seva capacitat. Tenia entés que segons la normativa actual, no se podia ampliar cap local d’aquesta tendencia en el centre de la ciutat i menys a 10 metros d’una plaça plena de gent i amb molt de nins. L’ajuntament ha autorizat aquest nou local sense pensar amb el perjudici qu’es produeix a les personas que hi jugan, a las sevas familias i a tota la societat en general. A un any electoral com aquest no puc entendre (supos que recaudatori) como un ajuntament pot permetre l’aument d’aquestes instal·lacions que sempre van en contra del veins i de la ciutadania.