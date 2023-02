Ya es hora de que la gente no insulte gratuitamente. Ser cívico y pensar que lo que no quieras para ti, no se lo digas al otro.

Desde tiempos inmemoriales el público, en general, en los eventos deportivos se permite insultar sin ton ni son, muchos, lo hacen contra el equipo contrario al salir al terreno de juego, incluso antes, también a los árbitros. Así durante muchísimos años. Ahora, la moda de insultar se traslada al racismo y de repente nos parece peor. Nuestras leyes, en este tema, son extrañas y poco comprensibles para mí. La libertad de expresión es un laberinto de opiniones. No por comprar una entrada tienes derecho a insultar. A mi entender, ningún insulto es positivo. No debe haber categorías entre las injurias. ¿Cómo se clasifican, es mejor decir : hijo de la gran... ca... mar... mátalo? Por favor, vayamos a ver los espectáculos sin animo de ofender a nadie, el racismo, la xenofobia y agresiones verbales no tienen cabida en el deporte ni en el día a día.