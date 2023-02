Me he enterado por la prensa de la muerte de Andreu Muntaner, persona que no conocía. Leo su impresionante curriculum que le ha valido ser socio y presidente de honor de diferentes entidades de gran importancia e interés social. Por lo visto donó gratia et amore documentos a diferentes archivos públicos que podrán ser consultados por los investigadores además de tener una colección de más de 50.000 postales de Mallorca y el resto de las islas Baleares. Un auténtico filántropo, pocos debe haber actualmente en la isla de su calibre. Una persona que merecería ser recordado por el bien que ha hecho al conjunto de nuestra sociedad. Y así debió de opinar IB3 que emitió un documental producido por ellos a las nueve de la mañana de un domingo. ¿Por qué? ¿Para que no lo viera nadie? ¿Es esta la vocación de servicio público que tiene nuestra televisión? ¿No merece esta persona un recuerdo más digno? Me parece un tremendo insulto al trabajo que desarrolló, no sé que debe de opinar su familia y sus amigos, pero a mi me parece un desprecio enorme. Creo que una persona de este valor merece un mínimo respeto y si un ente público no es capaz de verlo más allá de sus obsesiones culinarias y deportistas me parece que mal van.