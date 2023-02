Leo en este diario las múltiples gestiones, bonificaciones y pasos diversos destinados a facilitar el acceso a una vivienda digna a aquellas personas menos favorecidas y con impedimentos económicos para afrontar un alquiler razonable que puedan satisfacer sin que sus ingresos queden agotados con ello.

No podía estar más en acuerdo con todo ello y suscribo cuantas gestiones lleven a conseguirlo para todas esas personas necesitadas de una vivienda digna, aun considerando que la obligación de facilitarla no es de los particulares, sino del Estado a través del Gobierno en funciones en cada momento. No obstante, insisto, acepto cuantas medidas se dispongan destinadas a tan buen fin.

Sólo se me ocurre pensar en aquellos propietarios sin más ingresos que los que un piso por ellos adquirido durante su vida laboral y que ahora, transcurrido ésta, carecen de otra fuente de ingresos y de pronto encuentran su vivienda okupada por un grupo de sinvergüenzas que no sólo en ella se alojan, sino que, además, la destrozan causando daños innecesarios. Y mi pregunta es la de por qué no se toman medidas de urgencia para desalojar a esta clase de individuos los más rápido que se pueda, a fin no solo de acabar con una ilegal intromisión, sino también la de evitar daños, irreparables a veces, además de los causados por el consumo de agua y electricidad jamás usados por el legítimo propietario, pero al que se hace responsable de su pago so pena de la oportuna sanción en caso d incumplimiento.

¿No hay un artículo 14 en la Constitución Española que nos declara a todos iguales ante la ley? Entonces ¿por qué esa diferencia de trato entre invasores e invadidos? ¿Se puede justificar por alguna disposición que así lo permita? ¿No ha de proteger el Derecho a todos los ciudadanos de igual forma? ¿Quién puede otorgar privilegios «ad libitum»? Sigo sin entenderlo.