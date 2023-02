Pilar Costa ens tracta als docents de polititzats, de només queixar- nos quan venen eleccions. Fals senyora diputada. Confon sindicats amb docents. Noltros mai hem aturat de reivindicar des acabada la pandèmia. De docents i per la pública sra. Costa n’hi ha de tot pelatge des de ultra dreta fins a l’esquerra fet que és aval de no adoctrinament com passa a la concertada, ara, gent com vostè no ajuda a que la votem.

L’ensenyament públic necessita de tot, els seus docents també i vostès ens han ignorat i passat amb cançons. Han jugat amb nostra paciència i amb la por que fa la ultra dreta i molt del que podrien haver fet l’han ignorat, han errat, ens han menys preuat, ho saben i ara els entren caguetes. No és ara que ha de polititzar. Quan la mar va brava ja no se pot evitar. Però clar, com que s’han muntat castellet i d’allà no surten quan els arriben les coses ja és massa tard. Ha parlat a des hora i a faltat a la veritat. Ha mentit en tema tan sensible com Educació i que ja ha costat Conseller altre pic pel mateix de sempre. Per altivesa, supèrbia, ignorància i poca empatia. I això que se diuen o se fan dir socialistes.