Sembla que ara veurem una altra vegada els tancs alemanys combatre contra els tancs russos en el territori de l’antiga Unió soviètica, però que ara, per ordres superiors de Borrell, von der Layen i l’homenet aquell de l’OTAN, haurem de considerar que el bons són els alemanys i no els russos com aleshores. Però com pensen que sigui possible això, que significa capgirar completament els valors sobre els quals els de la meva edat, almenys, hem sustentat tota la nostra vida? Ens alegràvem molt quan vèiem en els documentals els petits tancs russos, els T-37 crec que els deien, àgils i ràpids colar-se entre les files del colossos alemanys «Tiger», i destruir-los un darrere l’altre. Ara no, ara hem de veure amb alegria com els monstres alemanys destruixen els tancs russos ?

És impossible, i més tenint en compte que també a la nostra guerra combatien els tancs russos en el bàndol republicà contra els tancs alemanys pel costat feixista. Com ho hem de capgirar ara tot i ens hem d’alegrar de que els alemanys destrossin els russos ? Quin Govern tan insensible tenim que no es dóna compte de la contradicció, que Espanya no és en aquest aspecte com la resta dels països europeus que ho deuen tot als Estats Units? Pentura pensen que nosaltres som una generació a extingir ben aviat i que el joves gràcies a l’educació que se’ls ha donat amb la Monarquia ja no saben res de tot això i que tenen el cor a Nova York, com els altres europeus?