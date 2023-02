Per aclamació popular. Millor que l’Estendard segur. Els antonians des la Conquesta prest varen tenir molts confrares. Se sospita que els mallorquins musulmans se feren de Sant Antoni en ser per ells un sant pròxim. Tot sona pot ser incorrecte avui. Van sobreviure talaiòtics i estan documentats. Durant mil anys fórem romans- bizantins. De pobladors musulmans peninsulars no n’arribaren massa, sols en el darrer segle, i ocuparen els indrets pitjors. Jaume I i Bernat de Santa Eugènia s’aplicaren en matar i esclavitzar però fins i tot els genocides més sistemàtics (Armenis. Nazisme) no aconsegueixen eliminar més del 30- 40 % dels senyalats. Ni tan sols això és fàcil. Van sobreviure antics cristians i musulmans i aquest dels que ningú mai parla pot ser foren els de Sant Antoni. Però aquí els Bearn i simpatitzants butifarres, mascarats monàrquics i imperialistes prefereixen passejar Estendards enfront el poble esclau, miserable i dominat que se conhorta en la cultura popular. Dues poblacions, dues Mallorques, dues societats, dues misèries distintes. Molt actual tot. Cada un trii la que vulgui. Noltros ho tenim clar. I no, no som gonelles, quina mania!