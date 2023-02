Nos están llevando al huerto. Y con la maña del champiñón. O sea, a oscuras y sobre un manto de estiércol.

Otra vez a dos velas, en estancamiento secular. Que no sales de una crisis, cuando te pilla otra. Encima, una pandemia en plancha. Sobre ella una inflación. Y aunque nos tienen en dique seco, la economía está muriendo de éxito. Su problema no radica en la falta de liquidez, sino en su abundancia. Por sobreacumulación de capital, excesiva especulación y merma en la tasa de ganancia. Y sin remedio definitivo, pues, cada día es más evidente su tendencia al colapso. También, su inventiva para evitarlo ipso facto. Ahora estrena una nueva baraja, con las cartas de la transición energética, en el tapete verde de su trucado casino. Mismo rollo, mismo amén.

No lo queremos aceptar, pero nuestra «bestia anglosajona» tiene tarada la «azotea». Es en la destrucción creativa donde encuentra el remedio para reducir rápidamente la sobre acumulación de capital y reactivar la reproducción de beneficios. Fue la IIGM, con su ingente movilización industrial para destruir y reconstruir Europa, lo que permitió superar el colapso de los años 30. Entonces la transferencia del marchamo imperial del RU al nuevo emergente EEUU, lejos de ser conflictiva, fue amigable. Porque «perro no come perro».

Pero hoy «eso no pasará», dice la decadente Tríada (América del Norte, Europa y Japón) a los emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), pues no pueden prescindir de tan provechoso caos sistémico, por afables zarandajas de «rutas de seda» y remilgadas tertulias con un «Fu Manchú» en Samarcanda y Shanghay. Y ¿saben lo peor? Esa tropelía anclada está en turbios bajíos. Trasiega, todo el tiempo y todo el mundo, posesa de favor divino y suprema testosterona en aras de una extrema desigualdad, no casual, sino de perverso diseño.