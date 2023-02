El pasado 25 de enero, el Alcalde de Palma, Sr. Hila, junto con Angelica Pastor, Regidora de Infraestructuras del mismo Ayuntamiento, presentaron el balance de las actividades urbanísticas del pasado año en la ciudad.

Era una buena oportunidad para que el Sr. Hila comentara a la ciudadanía sobre el estado de las obras del Baluard del Príncep. Yo, como ciudadana que soy e interesada en esta ubicación, el pasado 15 de diciembre de 2022, registré en el Ayuntamiento una petición para saber qué está ocurriendo, puesto que paseo casi a diario por dicho lugar y veo, desde hace bastante tiempo, que las obras no avanzan. Es más, veo como se inician nuevas obras en Palma, pero no se terminan las que ya están en marcha. A dicha petición, registrada en al Ayuntamiento, no he recibido ninguna respuesta.

Alguna razón habrá para un parón tan prolongado y sería de agradecer recibir las explicaciones del por qué de tanta tardanza.

Aún así, felicidades por el trabajo que se ha hecho en otros puntos de Palma.