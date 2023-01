Ara fa 500 anys, en plena Germania es declarà la pesta. Molts agermanats moriren de pesta tancats dins Ciutat. Arribaren les relíquies de Santa Sebastià, i la pesta i la Germania acabà però la misèria, li la injustícia tampoc partiren. Ara en fem festa però encara en paguem les conseqüències. Pot ser l’afany desmesurat de propietats ens ve de llavors. Vendre ses cases i anar de lloguer (de propietari a jornaler/esclau), fou. I quan les tornem recuperar, no hi ha cristo que les amolli. Feina i feina i acaramullar. Japonesos i alemanys som. No s’expliquen aquestes coses. Sols se treballa sobre els judicis dels condemnats que J. M. Quadrado va transcriure. I el guanyadors?.. I el que no va anotar Quadrado? L’expansió Catalana i sa política colonial (imposts als nobles catalans) són la primera causa de desigualtat i de pèrdua de terres dels pobladors. Sevilla- Amèrica arruïna el comerç mediterrani. Els agermanats eren d’Esquerres? Eren propietaris i menestrals amb esclaus. Joanot Colom era assassí violent (feu matar al cap agermanat moderat Joanot Crespí), mató i dictador. Avui fill il·lustre. I on eren els esclaus i els xuetes/jueus? Els miserables de veritat no són ni a les llistes. Sols tenim registre de la meitat de pobles. Alguns ni participaren, altres foren obligats. I quins mallorquins van combatre als agermanats? Queda molt per investigar i molt podria ser pesta pels pseudo- investigadors i sub- polítics incultes i partidistes. Que Sant Sebastià ens alliberi de tals manipuladors tal si fossin pesta.