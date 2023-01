El Batlle de Sineu digué als quintos. Voltros feu que jo no vigilo. I els quintos feren. I vagin vostès a encalçar que feren. Innocent un en confiar en la naturalesa humana. Ni si fos Rousseau! Els humans som com els cans i els llops. Si ens deixen massa a lloure n’hi haurà deu de responsables i altre més sonat, barrut o atrevit que farà desastres sense voler o aposta. Com el de la dreta Mates. Hágase! Només que ells sols volen a lloure als seus mentre estrenyen la resta. O com els mestres. Si no ets el ca de la manada comanden els nins. Desastre! Amb la Lomloe molts si no van vius aplicaran massa el concepte Apreneu! Treieu el que porteu dintre! Heu nascut sabuts. No em necessiteu! I els alumnes Mates, Canyelles, Ayuso o Bauzá seran els primers que aprendran a viure del cuento i de la resta. I els que tenen poquet els partiran darrera i acoquinaran als vàlids tal i com fan els majors. Politiquetxos, influencers rap raves, jutges truges, taurons constructors, ases- hotelers o sub- periodistes de la premsa closca, Hágase! que ningú vigila. I que campi qui pugui. La autoritat ha de ser referent. Per això cobra Sr. Batle. Passa que encara passegem 40 de dictadura i mil·lennis de Deu tot poderós i així hi identifiquem autoritat. I no. La teva llibertat comença respectant la llibertat, els drets i les coses de la resta. La teva autoritat també. Els Quintos sols necessitaven un No us passeu o un feu bonda per a sentir- se valorats... i vigilats. Guau!