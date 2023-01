S’ha vingut comentat aquestes setmanes el tema del tramvia que ha d’unir la plaça Espanya amb l’Aeroport, posant de relleus els seriosos inconvenients que el projecte suposa, particularment el col·lapse circulatori de la nostra ciutat i l’eliminació d’un importantissim nombre d’aparcaments. Però hi ha un altre inconvenient del que no se n’ha parlat i que m’ha motivat a escriure la present carta. És el següent:

Sabut és que el Mercat de l’Olivar és visitat assíduament per persones de tots els barris de Palma, degut a la varietat i excel·lència del seus productes. I normalment aquestes visites se fan en cotxe, en el que poder carregar còmodament les senalles i carros de compra, ja que el seu pes fa inviable el seu transport a peu o en bus. L’accés al aparcament del Mercat és necessariament per les avingudes y plaça Espanya com ho és també la sortida amb el cotxe quan ja s’ha fet la compra. Amb l’ocupació de la plaça Espanya i, a partir d’ella de les avingudes, amb les dues vies del tramvia, i reservant un carril pels taxis i busos, la conclusió és que queda un sol carril cap a la mar i per ell hauran d’anar sortint el nombrosos vehicles que deixin l’ aparcament del Mercat del Olivar, amb la qual cosa aquest quedarà aïllat.

Si és té en compte que ja hi ja un servei de bus que recull passatgers des de diferent punts de Palma per a portar-los a l’Aeroport, amb la comoditat que això suposa quan es va carregat amb maletes, ja que si s’agafa el tramvia s’hauran de portar prèviament a la plaça Espanya; i si es pensa en els seriosos inconvenients que el tramvia suposarà per tots els conductors de Palma i en particular per els residents a les barriades de Nou LLevant, el Molinar, el Coll d’en Rabassa i Can Pastilla, que perdran un importantissim nombre d’aparcaments, a més de passar a suportar el tràfic de vehicles per carrers avui en dia tranquils, demano respectuosament al nostre Ajuntament que es plantegi amb serenitat la qüestió del tramvia. Entre altres motius pel propi interès dels que governen, ja que pot passar que un projecte del qual s’espera derivar un bon nombre de vots pugui produir els efectes contraris. Són molts els ciutadans que, per una o altre raó, necessiten fer us del vehicle.