Hölderlin, a qui el Batle Aguiló dedicà un carrer de Ciutat, que durà poc, fou, com és sabut, un gran poeta alemany que als 32 anys, però, perdé la raó i visqué la resta de la seva vida reclòs a la casa d’un fuster a Tübingen, en un estat de semiconsciència i apatia.

El filòsof marxista Lukács posà de manifest que Hölderlin fou un demócrata radical, un «jacobí», tota la seva vida, que no s’adaptà mai als canvis que l’experiència de la Revolució Francesa imposà, com sí que féu el seu amic i company d’estudis Hegel, que acabà acceptant la monarquia parlamentària, amb vot censitari, com a model.

El 1802 Hölderlin passà uns mesos a la França del Primer Cònsol Buonaparte i pogué comprovar que el seu ideal havia estat vençut i abandonat, i retornà a la seva llar materna de Nürtingen en estat llastimós i desequilibrat.

També molts dels qui tinguérem l’oportunitat de participar en la lluita democràtica contra el franquisme, passàrem una profunda crisi davant els resultats de la Transició i vaig haver d’entendre que la Justícia, per bé que absoluta, admet moltes aproximacions diferents, i que, sense deixar de lluitar per elles, les nostres idees s’havien de relativitzar, si no volíem seguir el camí del pobre Hölderlin, un esperit sensible i refinat, un gran poeta.