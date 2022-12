Nostres pescadors estan condemnats a desaparèixer per mors les restriccions europees i els eurodiputats mallorquins prefereixen viatjar a Qatar fent propaganda de dictadura inhumana. I que podem esperar del ex- Presidente Bauzá alias el saltamontes chaquetero. Si és cert que tal diputat no ha cobrat res per fer propaganda de Qatar el que deuen haver rigut. Deu haver estat l’únic figura del mon mundial que ho ha fet de manera gratuïta o per convicció. La vergonya de la màfia interessada local. Segur que tal engendre és mallorquí? Vergonya, senyories vergonya. Ser de per aquí i no cobrar per fer alguna cosa. I més tractant amb musulmans, un dels pobles més comerciants i més vius del mon on si no els cobres o no els fas un poc de marxando no se fien de tu. Per ells és un insult. Te veuen, te veiem, com un coió. Com veu o tracta Europa a nostres pescadors.