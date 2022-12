Marina, superviviente en L’Assarell vio las dos estrellas ya en la noche. Y es que Martín y Luis, desde la poza mortal del torrente volaban hasta ellas. Y las veo. Son, eran médico y enfermero en Son Llàtzer. Como montañera que soy me quiero acercar al suceso. Es difícil decir no ante la duda pese al leve peligro que podían intuir. Lluvia de alerta amarilla que pasó a naranja ya casi al final. La actividad puede más y no es falta de respeto sino ilusión tremenda ante el reto de salvar las cascadas y llegar. No fue así. Uno de ellos ayudó a Marina y volvió para estar con Luis.

Sería, supongo, como soñar en agua fría hasta el cuerpo aguante. Casi dormir. Veo fotos en el Diario y su precaución está presente en el vestuario y ayudas dé material: casco, cuerdas... No pudo ser amigos. El rescate llegó con grupos adecuados de salvamento que sólo pudo ayudar-salvar para izar al helicóptero a Marina. Qué pena. Siempre estarán esas estrellas que para mi son ya las «fitas» del cielo en la noche cual faros que guían e iluminan. Descansad en paz. Silencio ya.